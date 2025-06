A terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa, que está sendo disputada nos Estados Unidos, começa nesta segunda-feira (23) e, com ela, a definição dos primeiros classificados às oitavas de final do torneio internacional, que já virou o jogo nas casas de apostas, como mostram o Lance! e a Superbet.

Segundo as cotações da Superbet, muita coisa mudou desde a estreia: favoritos que tropeçaram, zebras que assustaram e brasileiros que cresceram no momento certo. Para entender o tamanho da virada, basta olhar uma aposta que parecia ousada às vésperas do torneio: todos os clubes brasileiros vencendo seus grupos pagavam 282.00 antes da primeira rodada. Hoje, com bola rolando e boas atuações, essa mesma aposta paga 5.30. Ou seja, o cenário que parecia improvável, agora está como os favorito das apostas.

Veja a tabela do Mundial de Clubes

Entre os brasileiros, o Flamengo foi quem mais ganhou força: de 35.00 antes da estreia para 13.00 agora no mercado de campeão do torneio. E entre os artilheiros, algumas viradas chamam atenção: Michael Olise, do Bayern de Munique, antes com cotação de 60.00, agora aparece entre os favoritos (5.50). Já Jamal Musiala, também do time alemão, caiu de 30.00 para 9.00, e o brasileiro Igor Jesus, do Botafogo, foi de 200.00 para 22.00, mostrando que a fase é boa.

Além das mudanças no topo da tabela, algumas viradas de chave merecem destaque na corrida pelas oitavas. O Inter Miami, que antes do torneio pagava 2.65 para se classificar, agora aparece com odds de 1.07, praticamente garantido. O Botafogo, que começou desacreditado (2.85), hoje está em 1.18, reflexo direto da vitória sobre o PSG e da campanha com 100% de aproveitamento. E o Al Hilal, que largou com 2.30, agora paga 1.50 para avançar, uma subida que mostra que os árabes ainda estão no jogo.

Lance!

Quem tem mais chances de avançar às oitavas

Com a segunda rodada no retrovisor, o cenário da fase de grupos começa a tomar forma. Algumas equipes já carimbaram o passaporte para as oitavas, outras seguem na briga ponto a ponto, e há quem precise de combinação de resultados para seguir vivo no campeonato. A seguir, veja quem tem mais chances de avançar, segundo as odds atualizadas da Superbet:

Grupo A

Palmeiras (1.03) e Inter Miami (1.07) com a mão na vaga.

Porto (10.00) e Al Ahly (25.00) precisam vencer e secar.

Grupo B

PSG (1.06) e Botafogo (1.18) lideram.

Atlético de Madrid (4.25) está com a corda no pescoço.

Grupo C

Benfica (1.28) é o mais cotado.

Boca Juniors (3.70) ainda tem chances.

Grupo D

Chelsea (1.03) com vaga encaminhada.

Esperance (12.00) depende de combinação improvável.

Grupo E

Inter de Milão (1.13), River Plate (1.45) e Monterrey (1.90) seguem em disputa equilibrada.

Grupo F

Fluminense (1.22) em boa posição.

Mamelodi Sundowns (3.80) tenta surpreender.

Grupo G já está definido

Juventus e Manchester City estão classificados.

Odds empatadas (1.85 cada) para ver quem termina em primeiro.

Grupo H

Real Madrid (1.03) já garantido.

Al Hilal (1.50) e RB Salzburg (2.15) disputam a segunda vaga.

Pachuca eliminado.

