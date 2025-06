Atlético de Madrid x Botafogo: veja escalações para a decisão no Mundial

PASADENA (EUA) - Botafogo e Atlético de Madrid estão escalados para o duelo desta segunda-feira (23), às 16h (de Brasília, no Rose Bowl, pela terceira rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. O técnico Renato Paiva manteve o time que venceu o Paris Saint-Germain na última quinta-feira.

Um empate garante a primeira colocação do Alvinegro na chave. Uma derrota por até dois gols para o time madrilenho também classifica a equipe, mas com a posição a depender do duelo entre Seattle Sounders e Paris Saint Germain.

Do outro lado, vindo de vitória sobre o Seattle, mas precisando de uma vitória por três ou mais gols de diferença, Diego Simeone fez duas alterações. Saíram do time Koke e Giménez, Lenglet voltou para zaga e Gallagher pegou a vaga de Koke.

Veja mais informações de Atlético de Madrid x Botafogo:

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID X BOTAFOGO

3ª rodada - Fase de grupos - Mundial de Clubes

📅 Data e horário: segunda-feira, 23 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Rose Bowl, em Los Angeles (EUA)

👁️ Onde assistir: Disney+, Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (serviço de streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (serviço de streaming)

Árbitro: César Ramos (MEX)

Assistentes: Alberto Morín (MEX) e Maro Bisguerra (MEX)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet e Galán; De Paul, Barrios, Gallagher e Simeone; Sorloth e Julián Alvarez. (Técnico: Diego Simeone).

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Savarino, Artu e Igor Jesus. (Técnico: Renato Paiva).