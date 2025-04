Lenda do United critica Haaland: ‘Parece jogador da 4ª divisão’

Lenda do Manchester United e um dos nomes mais polêmicos fora de campo na Inglaterra, Roy Keane voltou a criticar Erling Braut Haaland, atacante do rival dos Diabos Vermelhos. Presente em programa esportivo, o ex-meia detonou o norueguês pelo pênalti perdido contra o Bournemouth.

— O Erling Haaland falhou um pênalti, muito indolente. Depois perdeu outra oportunidade e estava sorrindo — disse em programa da "ITV".

Os comentários vieram logo após a partida abaixo do atacante contra o Bournemouth, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Na ocasião, o Manchester City saiu atrás do placar, mas conseguiu vencer por 2 a 1 para avançar de fase. O norueguês perdeu um pênalti no início da partida, porém, marcou o gol de empate no segundo tempo.

Apesar do tento e da classificação do City, Haaland levou a pior e ficará afastado dos gramados por, pelo menos, cinco semanas com lesão no tornozelo esquerdo. É esperado que ele perca a reta final de temporada dos azuis e retorne apenas para a disputa do Mundial de Clubes, em junho.

Roy Keane já comparou Haaland a jogador da quarta divisão

Há exatamente um ano, Roy Keane fazia sua primeira declaração polêmica contra Haaland. Após desempenho abaixo no empate sem gols contra o Arsenal, no dia 31 de março de 2024, o ex-United comparou o norueguês a um jogador de baixo escalão inglês.

— O jogo dele é tão pobre, e não é só hoje, acho que como um todo. Ele falha em diversas coisas em campo. De frente para o gol ele é o melhor do mundo. Mas o seu jogo, para um jogador de sua estatura, é muito fraco. Ele precisa melhorar. É como se ele fosse um jogador da League Two (4ª divisão) — disse Roy Keane na época.