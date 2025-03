A Fifa planeja organizar um jogo entre o Los Angeles FC e o América, do México, para definir qual clube irá substituir o León no Mundial de Clubes 2025. Um dos adversários sorteados para enfrentar o Flamengo no Grupo D da competição, o Léon foi excluído do torneio porque pertence ao mesmo dono do Pachuca, que integra o Grupo H.

"A Fifa confirma que está considerando a realização de um jogo de desempate entre o Los Angeles FC e o Club America pelo direito de participar no Campeonato do Mundo de Clubes da Fifa 2025, em substituição do Club Léon, na sequência da decisão do Comitê de Recursos da entidade", informou a Fifa na noite desse domingo (30).

"O Los Angeles FC participaria como vice-campeão da Liga dos Campeões da Concacaf de 2023, na qual o Club Léon se classificou. O Club América participaria como a equipe melhor colocada na classificação da confederação da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, através da qual a qualificação também é determinada”, acrescentou a entidade máxima do futebol.

Detalhes sobre o jogo, como local e data, ainda não foram definidos. A Fifa antecipou, contudo, que o jogo ainda não está confirmado porque existe a possibilidade de que "procedimentos legais determinem o contrário".

Entenda por que o León foi excluído do Mundial de Clubes

O León foi impedido de participar do Mundial por decisão do Comitê de Apelação da Fifa em 21 de março. Na ocasião, a entidade informou que "após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da Fifa decidiu que tanto o Pachuca quanto o León não atendem aos critérios de propriedade multiclube estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da Fifa. Nos termos, a Fifa decidiu não admitir o León na competição".

Os procedimentos legais informados pela Fifa nesse domingo é um recurso que o León ajuizou junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para tentar rever sua exclusão do torneio. O Alajuelense, da Costa Rica, também ingressou no TAS solicitando a vaga.