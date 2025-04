O Arsenal venceu o Fulham por 2 a 1, na terça-feira (1), pela 30ª rodada da Premier League. A partida foi marcada pela volta de Bukayo Saka aos gramados, que retornou após três meses de ausência. Após bela assistência de Gabriel Martinelli, o inglês fez o gol que ampliou a vantagem dos Gunners na partida.

Titular absoluto na ponta-direita do Arsenal, Saka sofreu uma grave lesão muscular no duelo contra o Crystal Palace, no dia 21 de dezembro. O atacante precisou passar por cirurgia e tinha prazo de recuperação estimado em pelo menos dois meses. Porém, acabou ficando mais de 90 dias sem entrar em campo.

A volta do camisa 7 não poderia ter sido melhor. Em jogada pelo lado esquerdo do campo, Timber cruzou na área e Martinelli desviou, com um toque sutil da parte de fora do pé direito. Para completar, Saka cabeceou para marcar o segundo gol do Arsenal no jogo, aos 18 minutos da segunda etapa.

Veja o lance abaixo ⬇️

Jogando como centroavante, Merino abriu o placar em chute picotado pelo adversário, aos 37. O brasileiro Rodrigo Muniz descontou para os visitantes nos acréscimos dos 45 minutos finais. Antes de marcar o gol, o ex-Flamengo perdeu uma chance claríssima de cabeça, na pequena área e sem marcação, quando a partida ainda estava em 1 a 1.

Com 61 pontos em 30 partidas, o time de Mikel Arteta está na vice-liderança da tabela da Premier League, nove atrás do Liverpool, que ainda conta com um jogo a menos. O Fulham, por sua vez, também está na parte de cima do campeonato, com 45.

