Xabi Alonso chegou no Real Madrid para suprir problemas e críticas feitas a Carlo Ancelotti durante a última temporada. Mas a troca não espantou um velho fantasma que assombrou o trabalho do italiano, e ao que parece, persegue o clube até nos Estados Unidos.

As dores de cabeça no sistema defensivo continuam vivas. Os inúmeros desfalques da última linha pareciam estar resolvidos com a chegada de Dean Huijsen, que tem se apresentado positivamente no Mundial de Clubes. Porém, Raúl Asencio deixou a desejar nos dois jogos realizados na América do Norte e não poderá atuar no fechamento da fase de grupos.

O zagueiro foi expulso pelo árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel logo aos seis minutos do confronto com o Pachuca (MEX), por puxar Salomón Rondón sendo o último homem. Com isso, estará indisponível na última rodada do Grupo H, diante do RB Salzburg, em jogo que vale a vaga nas oitavas de final.

Alonso não poderá contar com David Alaba e Éder Militão, próprios da posição, além dos laterais Dani Carvajal e Ferland Mendy. Durante o confronto com os Tuzos, o basco optou por não mexer no momento da expulsão e recuou Tchouaméni para a linha. O francês foi utilizado no miolo da zaga diversas vezes por Ancelotti, mas foi criticado por alguns erros e atuações abaixo da média.

Como alternativa, Xabi terá um possível retorno de Antonio Rüdiger. O alemão voltou aos gramados após mais de 50 dias de ausência, motivada por uma lesão parcial no menisco, e atuou por cerca de 15 minutos. Porém, não se sabe qual será a decisão do treinador: colocá-lo mesmo com pouco ritmo de jogo ou improvisar novamente o volante.

As constantes "gambiarras" obrigatórias foram um dos motivos apontados para as ruínas de Ancelotti em 2024/25. Esperava-se que os reforços da diretoria, como Trent Alexander-Arnold e Huijsen, resolvessem os problemas, mas a primeira partida amplamente decisiva de Alonso já será com problemas no sistema defensivo.

Xabi Alonso no comando do Real Madrid no Mundial (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

👀 A primeira 'decisão' de Xabi Alonso pelo Real

O duelo entre Real Madrid e RB Salzburg, pela terceira e derradeira rodada do Grupo H, acontece na quinta-feira (23), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, Pensilvânia (EUA). Líder da chave com quatro pontos junto aos próprios austríacos, mas estão na frente por ter um gol a mais de saldo. Vitória ou empatem deixa o time de Xabi Alonso em primeiro no grupo, enfrentando o segundo colocado da chave G, que será Manchester City ou Juventus; uma derrota, porém, leva a equipe a torcer por um tropeço do Al-Hilal diante do já eliminado Pachuca, simultaneamente, no Tennessee.

