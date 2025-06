Assista os melhores de Real Madrid 3 x 1 Pachuca

O Real Madrid superou ter tido Asensio expulso no começo do jogo, e venceu o Pachuca por 4 a 1, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Jude Bellingham e Arda Güler abriram o placar para os Merengues na primeira etapa. Na etapa final, Valverde ampliou e Elías Montiel descontou para a equipe mexicana.

Com o resultado, o Real Madrid assumiu a liderança do Grupo H da competição com quatro pontos. Por outro lado, o maior campeão da Champions League eliminou a equipe mexicana, que não pontou na competição após as primeiras duas rodadas.

Na primeira etapa, o Pachuca teve mais chances por conta de ter jogado durante grande parte do tempo por conta da erxpulsão de Asencio logo no começo. No entanto, os comandados de Xabi Alonso foram superiores para abrir o placar com Bellingham e ampliaram com Arda Guler antes do intervalo.

Bellingham e time do Real Madrid comemoram gol diante do Pachuca pelo Mundial (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A tônica da partida continuou no segundo tempo e o Real Madrid chegou ao terceiro. Huijsen lançou Vini Jr., que tocou para Valverde no meio, que abriu na direita para Brahim Díaz e disparou em direção à área. o uruguaio recebeu na pequena área e marcou o terceiro.

Por outro lado, após tanto pressionar o Pachuca diminuiu. Na ocasião, Montiel recebeu de costas na meia-lua, o volante girou e finalizou fraco, mas a bola desviou em Tchouaméni e matou Courtois.

Nos acréscimos, o árbitro Ramon Abatti fez o gesto X com os braços, indicando um possível caso de racismo em campo. Rüdiger se envolveu em confusão com Cabral, e um aviso foi emitido no sistema de som do Bank of America Stadium, mas a situação dentro das quatro linhas foi rapidamente contemporizada com o apito final.

Confira os melhores momentos:

O que vem por aí?

Na última rodada da fase de grupos, o Real Madrid decide sua vida no Mundial diante do RB Salzburg. O confronto será disputadp na quinta-feira (26), às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.