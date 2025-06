Real Madrid deve ter retorno de titular no 11 inicial em jogo decisivo no Mundial

O Real Madrid deve contar com o retorno de Rüdiger dentre os titulares no duelo contra o RB Salzburg, no Mundial de Clubes. A expectativa é de que o zagueiro alemão ocupe a vaga de Asencio, que foi expulso diante do Pachuca e não será relacionado para a 3ª rodada do Grupo H.

Nas últimas semanas, Rüdiger vinha se recuperando de uma cirurgia feita para corrigir uma lesão parcial no menisco externo do joelho esquerdo. O atleta desfalcou o Real Madrid na estreia do Mundial, mas participou de pouco mais de 10 minutos diante do Pachuca.

No setor defensivo, o Real Madrid conta com diversos desfalques, como Militão e Alaba, que se recuperam de lesões. Com isso, Xabi Alonso pode acelerar o processo de Rüdiger para evitar improvisações ou a entrada do jovem Jacobo, que chegou a ter chances com Ancelotti.

A entrada de Rüdiger traz um otimismo, uma vez que Asencio foi o pior jogador do Real Madrid nas duas partidas do Mundial de Clubes. O zagueiro foi responsável por cometer o pênalti que gerou o gol de empate do Al-Hilal e foi expulso com sete minutos de jogo diante do Pachuca.

Outras opções para o Real Madrid no Mundial

Caso Rüdiger não esteja apto para iniciar o confronto com o RB Salzburg, Xabi Alonso pode optar pela entrada de Dani Ceballos no meio de campo e recuar Tchouaméni. No domingo (22), o francês atuou na linha de defesa para preencher o buraco deixado por Asencio.

Apesar das lesões, o Real Madrid se surpreende com as grandes atuações do reforço Dean Huijsen no Mundial de Clubes. O espanhol contratado junto ao Bournemouth vem sendo tratado como um dos principais jogadores da equipe nos dois jogos na competição da Fifa.

