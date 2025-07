Técnico do Chelsea, Enzo Maresca elogiou Renato Gaúcho e fez uma revelação surpreendente durante coletiva de imprensa. O comandante afirmou acompanhar o trabalho do treinador do Fluminense desde os tempos de Grêmio.

- Ele (Renato) é um treinador experiente. O estilo dele... eu assisti a alguns jogos dele quando estava no Grêmio. Nessa fase do torneio, todos os jogos serão difíceis.

Apesar de se mostrar conhecedor, Enzo Maresca faz seu primeiro jogo contra Renato Gaúcho no duelo entre Chelsea e Fluminense, pela semifinal do Mundial de Clubes. Apesar de ter 45 anos, o italiano está apenas em seu terceiro trabalho autoral como treinador.

Nesta terça-feira (8), Chelsea e Fluminense se enfrentam, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Tricolor é o único representante brasileiro no torneio, uma vez que Real Madrid e PSG disputam a semifinal na outra chave.

Enzo Maresca observa treino do Chelsea antes de enfrentar o Fluminense, no Mundial (Foto: David Ramos/AFP)

