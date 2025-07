Técnico do Chelsea analisa duelo no Mundial: ‘Vencer o Palmeiras, não o Estêvão’

FILADÉLFIA (EUA) — O Chelsea irá encarar o Palmeiras, pela quartas de final do Mundial de Clubes, na sexta-feira (4), contra o no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Em entrevista coletiva, realizada nesta quinta-feira (3), o treinador dos Blues, Enzo Maresca, analisou o confronto contra o Verdão e Estêvão, futuro jogador da equipe londrina.

Na coletiva de imprensa, o treinador italiano afirmou que não se sente afetado com a presença do jogador no outro lado e que está preparado para enfrentar a equipe alviverde.

— Quando preparamos jogos, costumávamos preparar o jogo pensando no time, não nos jogadores que estão do outro lado. E fizemos o mesmo neste jogo. Então, preparamos o jogo contra o Palmeiras, não contra o Estevão. Neste momento, o jogador do Palmeiras vai jogar contra o Chelsea amanhã. Então, não nos importamos se, eu não sei no futuro, ele estará conosco quando esta competição terminar. A única coisa em que estamos focados é fazer o nosso melhor para tentar vencer o Palmeiras e não vencer o Estevão, apenas pensar neles como um time — afirmou Maresca.

Estêvão será reforço do Chelsea após o Mundial de Clubes (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Na sequência, Enzo seguiu falando sobre o Palmeiras e das lições que tiraram durante o Mundial de Clubes contra times de outros continentes, principalmente os da América do Sul.

— Respeito o Palmeiras. Podemos ver como eles são muito bons em termos de organização, agressivos nas transições. Tem vários jogadores de talentos, como o Estêvão e o Ríos. Dá para ver a identidade, o DNA do time — afirmou Maresca, acrescentando:

— Tentamos aprender não só contra o Flamengo, mas também contra qualquer um. Contra o Benfica fizemos melhorias, contra o Flamengo foi a primeira vez que jogamos em um novo sistema. Com certeza, o Flamengo é uma equipe muito boa, do mesmo jeito que Palmeiras e Fluminense também são. Não é uma surpresa para mim, eu realmente amo o futebol brasileiro porque amo jogadores de qualidade e vocês (brasileiros) têm isso — finalizou.

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca durante coletiva no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

