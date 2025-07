Zagueiro brasileiro deixa a Rússia e volta a atuar em Portugal

Após uma temporada na Rússia, o zagueiro Paulo Vitor está de volta a Portugal. O defensor brasileiro foi anunciado como novo reforço do Vitória de Guimarães, que disputa a primeira divisão do país. O jogador chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao final do contrato. Ele pertence ao Akron, da elite russa, com quem tem vínculo até meados de 2028.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Paulo Vitor ficou conhecido no cenário português durante sua passagem pelo Nacional da Ilha da Madeira, entre 2022 e 2024. Em duas temporadas pelo clube, o defensor disputou 56 partidas e foi peça importante na campanha do acesso à primeira divisão, em 2023/24. Na última temporada, atuou em 32 dos 34 jogos da Liga Portugal 2, chamando atenção por sua regularidade e liderança em campo.

continua após a publicidade

Paulo Vitor, o novo zagueiro do Vitória de Guimarães (Foto: Reprodução)

Paulo Vitor volta com bagagem para Portugal

Após o bom desempenho, transferiu-se para o Akron, onde disputou 19 partidas na temporada 2024/25. Apesar das dificuldades da equipe, ajudou a garantir a permanência do clube na elite do futebol russo, somando mais de 1.500 minutos em campo. Segundo o jogador, a experiência no Leste Europeu contribuiu para sua evolução física e técnica.

— Volto mais maduro fisicamente e evoluí bastante nas questões dos duelos nesse período na Rússia. Me sinto preparado para apresentar o melhor de mim. Estou satisfeito por retornar a um país que já conheço e onde fui muito bem recebido — afirmou o zagueiro.

continua após a publicidade

No Vitória de Guimarães, Paulo Vitor chega com a missão de reforçar um setor defensivo que se destacou na última temporada. O clube terminou a Liga Portugal Betclic na sexta colocação e esteve próximo de garantir uma vaga em competições europeias. A expectativa é que o brasileiro ajude o time a dar esse salto em 2025/26.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.