Mundial: Partida entre Juventus e Wydad Casablanca é paralisada por conta de sinalizadores

A partida entre Juventus e Wydad Casablanca, válida pela segunda rodada do Grupo G do Mundial de Clubes, foi marcada por nova paralisação provocada pela torcida do clube marroquino. Após o gol que abriu o placar para o Wydad, torcedores acenderam sinalizadores nas arquibancadas, causando baixa visibilidade em campo e obrigando o árbitro Said Martinez a interromper o jogo por cerca de quatro minutos.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O momento de festa da torcida acabou coincidindo com a parada técnica para hidratação, que tem ocorrido por volta dos 30 minutos devido às altas temperaturas nos Estados Unidos. A fumaça dificultou a visão dos jogadores, e o árbitro optou por antecipar a pausa para segurança e retomada do controle do ambiente.

Torcedores do Wydad Casablanca em partida contra o Manchester City (Foto: Charly Triballeau)

➡️Ex-Cruzeiro avalia caminho do Wydad Casablanca no Mundial: ‘Pode surpreender’

Essa não foi a primeira vez que a torcida do Wydad protagonizou cenas desse tipo no Mundial. No jogo de estreia contra o Manchester City, em Nova York, a utilização de sinalizadores também levou à interrupção temporária da partida. Na ocasião, alguns dos artefatos atingiram a área próxima ao gol defendido por Ederson, que chegou a chutar um deles para longe. A segurança do estádio precisou agir para conter torcedores mais exaltados, gerando momentos de tensão nas arquibancadas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar das interrupções, a torcida marroquina vem sendo um dos destaques do torneio em termos de apoio e presença. Estima-se que cerca de 20 mil torcedores do Wydad estejam acompanhando a equipe nos Estados Unidos, tornando-se uma força visível (e audível) em todos os estádios por onde passam. Contudo, os incidentes acendem o alerta da organização do Mundial, que pode aumentar a vigilância e medidas preventivas para os próximos compromissos da equipe norte-africana.