A Inter de Milão venceu o Urawa Red Diamonds por 2 a 1 em duelo válido pela segunda rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa, no Lumen Field, em Seattle (EUA). Apesar de atuação marcada por altos e baixos, Cristian Chivu elogiou a exibição do lado vencedor na tarde de sábado (21), principalmente as atuações das peças mais novas do elenco.

O sonho do Urawa começou nos pés de Watanabe no início do jogo, mas a serpente italiana virou com a estrela do astro Lautaro Martínez e o brilho do reserva Carboni. O autor do gol da vitória, inclusive, foi mencionado pelo treinador após a partida, ainda mais por conta da recuperação do jogador de uma grave lesão nesta parte da temporada. Além dele, a fala foi acompanhada por outros atletas de baixa faixa etária, como Luis Henrique, escalado como titular pelo romeno pela primeira vez.

— O que posso dizer sobre Carboni? Muito, mas também poderia citar Pio Esposito, Luis Henrique e Sučić. Estou feliz com Valentín, ele está voltando de uma longa lesão. Descobri que faz exatamente oito meses que ele se machucou, ele trabalhou duro para se recuperar daquela terrível lesão. Estou feliz em vê-lo feliz — disse o comandante.

Chegada de Chivu e trabalho com os mais jovens ⚫🔵

Após anos no comando da Inter, Simone Inzaghi decidiu aceitar a proposta irrecusável economicamente do Al-Hilal. A aposta da diretoria rumo a reconstrução da equipe após um fim de temporada tenebroso veio com Chivu, ex-jogador do clube, que passou temporadas no comando da base da entidade nerazurri antes de assumir o jovem time do Parma. Apesar da pouca experiência profissional, o modelo de jogo do romeno tem semelhanças com o futebol desenvolvido pelo ex-treinador italiano desde 2021.

Assim, pode-se dizer que Chivu tem bom histórico de relacionamento com jogadores jovens em desenvolvimento. O início dessa história começou justamente na inédita edição do Mundial de Clubes de 2025. Nos dois capítulos até aqui: um empate e uma vitórias, ambas sem atuações marcadas por grandes exibições.

