O sonho de ter Pep Guardiola nas terras do Brasil não está tão distante quanto parece. O comandante foi questionado, em meio ao Mundial de Clubes, se toparia comandar uma equipe da América do Sul no futuro de sua carreira, e não negou as possibilidades.

Por que não? - questionou o treinador.

O nome de Guardiola chegou a estar ligado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para treinar a Seleção. Segundo o jornal "The Athletic", a entidade iniciou a articulação de manobras em novembro de 2024 para tê-lo no comando antes da renovação do espanhol com os Cityzens. Porém, de prontidão, o então presidente do órgão, Ednaldo Rodrigues, rechaçou qualquer contato.

À época, o Brasil era comandado por Dorival Júnior, que foi demitido em março e deu espaço a Carlo Ancelotti. O italiano estreou na primeira dezena de junho, empatando com o Equador sem gols em Guayaquil e vencendo o Paraguai em São Paulo com gol de Vini Jr. O resultado, inclusive, garantiu o time na Copa do Mundo de 2026.

Pep Guardiola deixou abertas as possibilidades de treinar clubes do Brasil e da América do Sul (Foto: Paul Ellis/AFP)

📋 Guardiola vai deixar a Europa para o Brasil?

Apesar das portas abertas para Pep em clubes na América do Sul, a previsão é difícil. Em oportunidades anteriores, o ex-jogador deixou clara a intenção de cumprir o contrato com o Manchester e deixar a beira do campo no calendário regular devido ao cansaço. Segundo o treinador, sua intenção é limitar-se ao futebol de seleções.

- Não vou treinar outro time. Não vou falar sobre o futuro a longo prazo, mas o que não vai acontecer é eu ir para outro país e fazer a mesma coisa que faço agora. Eu não teria energia... A ideia de começar em outro lugar, todo o processo de treinamento e tudo mais... Não, não, não. Talvez em uma seleção, mas isso é diferente - afirmou em dezembro de 2024.

O questionamento a Guardiola aconteceu em meio a um panorama de superioridade dos sul-americanos no Mundial. Até o momento, em 11 jogos envolvendo as equipes da América do Sul, são sete vitórias, três empates e uma derrota, sofrida pelo Boca Juniors diante do Bayern de Munique, por 2 a 1.