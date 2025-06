Pré-jogo do River tem carne, chimichurri e chorizo no Rose Bowl

PASADENA (EUA) - O pré-jogo do River Plate com o Monterrey foi regado a cerveza, asado, chorizo, empanadas e muita cantoria do lado de fora do Rose Bowl. Torcedores do clube argentino se aglomeraram na esplanada em frente ao estádio e, ao menos antes do jogo, eram maioria frente aos do clube mexicano. A expectativa é de grande público para a partida deste sábado (21), válida pela segunda rodada do Grupo E.

Um grupo veio de Misiones, na Argentina, e aproveitou o Mundial de Clubes da Fifa para rever familiares que vivem em Los Angeles. Claro que isso rendeu um pré-jogo de respeito, com direito a uma carninha assando do lado de fora do Rose Bowl.

— Não podia faltar uma cervejinha, um assado, umas empanadas argentinas, um chorizo para o choripán e um chimichurri argentino — disse Bruno Briñocoli.

— As empanadas foi a tia Laura quem fez!, explicou o torcedor do River.

O grupo escolheu um lado mais arborizado e tranquilo do Rose Bowl para fazer o churrasco pré-jogo. A grande concentração de torcedores, por sua vez, estava em frente ao estádio, onde milhares deles cantavam a plenos pulmões o “Soy de River”.

Torcedores do River apoiam times sul-americanos, mas há um limite

Os torcedores argentinos estão felizes com o desempenho dos sul-americanos na competição

— É um momento muito bonito para nossos clubes. E o Mundial de Clubes é uma questão também de temporalidade. Os europeus jogavam sempre em meio à temporada, e nós no final das nossas. Agora eles estão no final e estão cansados, e estão vendo que os sul-americanos jogam muito mais — disse um.

— Acho importante os bons resultados dos clubes sul-americanos. É muito “Europa, Europa”, mas sempre tem que lembrar que os jogadores que atuam na Europa são brasileiros e argentinos. Isso é o mais importante — acrescentou outro.

O apoio aos times “sudacas”, contudo, tem um limite. E ele termina antes de chegar ao grande rival do River Plate, o Boca Junior.

— Boca morreu em Madrid!, brincou o primeiro, em referência à final da Libertadores de 2018, cujo segundo jogo foi disputado no Santiago Bernabéu e foi vencido pelo River, que se sagrou campeão.

— Brasil vencer o Mundial de Clubes, tudo bem. Mas o Boca eu espero que vá para casa logo — disse o segundo.