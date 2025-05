O River Plate conseguiu a classificação para o Mundial de Clubes de 2025 pelo ranking da Fifa, que contemplou duas equipes da América do Sul garantindo a participação na competição. No Grupo E, o time argentino rivais difíceis na primeira fase do torneio, mas vai em busca da classificação para o mata-mata. Em entrevista para a Fifa, o treinador Marcello Gallardo garantiu que sua equipe terá um bom desempenho.

Marcelo Gallardo na apresentação pelo River Plate (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

— Nosso principal objetivo é ter um bom desempenho em nosso grupo. Nosso objetivo não é apenas cumprir tabela, mas também nos classificar para as oitavas de final. Não estamos apenas nos preparando para as competições em que estamos envolvidos atualmente: nossa liga nacional e a Libertadores, mas também temos que garantir que estamos em boa forma para o segundo semestre do ano, quando estaremos totalmente focados em ter uma ótima campanha no Mundial de Clubes — disse.

O River Plate não terá duelos fáceis na fase de grupos do Mundial da Fifa. O clube argentino encara o Urawa Red Diamonds, do Japão, na estreia. O time asiático é um dos líderes e candidatos ao título do Campeonato Japonês. O Monterrey, do México, é o segundo adversário do River no Mundial, está classificado para a fase final do Campeonato Mexicano e conta com o experiente Sergio Ramos no elenco.

Por fim, o River Plate encara seu maior desafio do campeonato. O clube argentino enfrenta a Inter de Milão, que fez grande campanha no futebol europeu, chegando às semis da Liga dos Campeões. Para Gallardo, o duelo decisivo será um bom teste para Los Millionarios.

— A lista do torneio inclui alguns dos melhores times da Europa. A Inter é um time excelente, não só na Itália, mas também no cenário europeu. Eles venceram a Liga dos Campeões da UEFA várias vezes e fizeram uma ótima campanha em 2023, quando chegaram à final. Será uma grande oportunidade para nos testarmos — avaliou.

A idolatria de Marcelo Gallardo no River Plate

A história de Marcelo Gallardo com o River Plate começou na sua adolescência. Ele chegou ao clube aos 12 anos e se profissionalizou na equipe argentina. Ao todo, foram 12 anos defendendo a camisa do River como atleta. Foram 306 jogos disputados, 70 gols marcados e oito títulos conquistados.

Estátua de Marcelo Gallardo (Foto: Divulgação / River Plate)

Como treinador, Marcelo Gallardo chegou ao River Plate em 2014. Em sua primeira passagem, encerrada em 2022, foram 15 títulos conquistados, incluindo duas Copas Libertadores, em 2015 e 2018. Gallardo também foi eleito melhor treinador da América do Sul nos anos de 2018 e 2019 e ganhou uma estátua de oito metros no estádio Monumental de Núñez.