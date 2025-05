O Porto encara o Palmeiras na estreia do Mundial de Clubes da Fifa e está se reforçando para a disputa do torneio. Na tarde desta segunda-feira (05), o time anunciou em seu site oficial que realizou a opção de compra de dois atletas que estavam emprestados até o fim da temporada.

O zagueiro Nehuén Pérez estava cedido pela Udinese e foi comprado em definitivo por 13,3 milhões de euros, cerca de R$ 85 milhões. O outro reforço interno para o Mundial de Clubes é o do atacante Samu Aghehowa, que estava emprestado pelo Atlético de Madrid, que também disputa o torneio.

Samu Aghehowa e André-Villas Boas, presidente do Porto (Foto: Reprodução / X)

O modelo de negócio foi diferente e o Porto adquiriu 15% dos direitos de Samu por 5 milhões de euros, cerca de R$ 32 milhões. Com a operação, o clube português passa a deter 65% do passe do jogador. O Porto ainda poderá adquirir mais 15% dos direitos de Samu pelo mesmo valor até julho de 2026.

A Permanência dos dois atletas para a disputa completa do Mundial de Clubes é um passo importante para o Porto, que poderia perder os jogadores no meio da competição. A dupla é titular e fundamental na equipe de Martín Anselmi nos setores defensivo e ofensivo. Pérez é um pilar na defesa do clube, no ataque, Samu é o artilheiro do clube com 24 gols em 40 jogos e os dois devem estar em campo contra o Palmeiras na estreia do Mundial.

Jogos do Porto na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Palmeiras x Porto

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Inter Miami x Porto

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Porto x Al-Ahly

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo A)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium