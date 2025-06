Jornalistas ligam alerta após segundo tempo do Botafogo: ‘Preocupante’

O Botafogo estreou com vitória no Mundial de Clubes. Neste domingo (15), o Fogão venceu o Seattle Sounders por 2 a 1, no estádio Lumen Field, em Seattle. O jogo, porém, passou longe de ser tranquilo na opinião de alguns jornalistas. Para José Ilan, por exemplo, o Glorioso teve mais sorte do que juízo no segundo tempo. Vaquer chamou a vitória de "culposa", dizendo que o Alvinegro implorou para perder.

continua após a publicidade

➡️ Simule os resultados do Mundial de Clubes

Jornalistas reagem a estreia do Botafogo

- E o John salva o Botafogo do empate na última bola do jogo... Segundo tempo preocupante para o Botafogo, ainda mais que o próximo jogo é contra o PSG. Mexidas de Paiva pioraram o time. Primeiro tempo, Botafogo controlou o jogo bem.

- Sufoco colossal, Botafogo teve mais sorte que juízo, mas tá vivo.

- O Botafogo implorou para perder o jogo, mas conseguiu ganhar. Vitória culposa. Mas vivo para classificação. A ver.

- Botafogo errou no primeiro tempo por nervosismo de estreia - normal, entendível. No segundo, pecou muito mais pela bagunça das mexidas do treinador. Muito menos compreensível, ainda mais com o 2 a 0 à frente. Mas em campeonato de três jogos, não existe vitória ruim. Três pontos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O que vem por aí?

A próxima partida do Botafogo na competição será na quinta-feira (19). O clube carioca viaja para Pasadena, na Califórnia, onde enfrenta o PSG, às 22h (de Brasília), no estádio Rose Bowl, palco que a Seleção Brasileira conquistou a Copa do Mundo de 1994.

No mesmo dia, o Seattle Sounders enfrenta o Atlético de Madrid, um pouco antes, às 19h (de Brasília). A partida será no estádio Lumen Field, palco da primeira vitória do Botafogo.

continua após a publicidade

Jair Cunha agradece aos céus; Botafogo vence na estreia (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 SEATTLE SOUNDERS

1ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO B

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de junho de 2025, às 23h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Lumen Field, Seattle (EUA)

🥅 Gols: Jair (27'/1ºT) (1-0); Igor Jesus (43'/1ºT) (2-0); Roldán (29'/2ºT) (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Nouhou (SEA); Alexander Barboza (BOT); Correa (BOT); Ragen (SEA)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Danilo) e Savarino (Arthur Cabral); Artur, Mastriani (Joaquín Correa) e Igor Jesus (Rodriguez)

SEATTLE SOUNDERS (Técnico: Brian Schmetzer)

Frei, Álex Roldan, Kim (Bell), Ragen e Nouhou (Baker-Whiting); Cristian Roldan, Vargas e Rusnák; Kent (Rothrock), Ferreira (De la Vega) e Musovski (De Rosário)

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

🚩 Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)

🖥️VAR: Marco di Bello (ITA)