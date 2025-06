Joia do River Plate chama atenção no Mundial de Clubes: ‘É tudo isso mesmo’

River Plate e Monterrey protagonizaram um empate sem gols, neste sábado (21), no Rose Bowl Stadium, na Califórnia, Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Em meio a um jogo disputado e marcado por faltas, a joia do clube argentino Mastantuono foi o grande destaque em campo. Nas redes sociais, internautas elogiaram a partida do jovem jogador, de apenas 17 anos.

O meia foi o grande responsável pela criação das melhores jogadas do confronto entre o time argentino e mexicano. De acordo com os dados da plataforma "Sofascore", Mastantuono teve três finalizações ao gol e um passe chave na partida. O desempenho foi elogiado pelos internautas; veja abaixo:

Mastantuono é uma das maiores promessas recentes do futebol argentino. Mesmo ainda jovem, o jogador já se encontra vendido ao Real Madrid, transferência que gerou em torno de 45 milhões de euros, cerca de R$ 290 milhões. Em uma negociação semelhante a de Vini Jr, o argentino estará disponível ao clube espanhol a partir do dia 14 de agosto, quando completa 18 anos.

River Plate x Monterrey

Com o empate sem gols, ambas as equipes somaram apenas um ponto na classifcação do Grupo E. Após o fim da segunda rodada da fase incial do Mundial, o time argentino assume a liderança da chave com quatro pontos somados.

A Inter de Milão se encontra na segunda colocação, com o mesmo número de pontos mas um saldo de gols inferior. O Monterrey está na terceira posição com dois pontos, enquanto o Urawa Reds, já eliminado, na última, com zero pontos.

