Jogo do River Plate dá o tom de copa ao Mundial de Clubes

PASADENA (EUA) - Se a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain foi o melhor jogo do Mundial de Clubes no Rose Bowl até aqui, o empate sem gols entre River Plate e Monterrey neste sábado (21) foi o confronto que deu ao icônico estádio norte-americano o verdadeiro clima de copa. Não tanto pelo que os dois clubes fizeram dentro de campo, mas principalmente pelo que as torcidas fizeram fora dele. Sobretudo a argentina.

➡️Simulador: veja o que seu time precisa para avançar no Mundial de Clubes

Os 57.393 torcedores que foram ao estádio do Tetra estavam bem divididos. A torcida do Monterrey ficou à direita, no lado onde foram cobrados os pênaltis na final da Copa do Mundo de 1994, entre Brasil e Itália. A do River Plate ficou no lado oposto. Os argentinos ocuparam também o setor bem em frente às tribunas — debaixo do sol californiano até meados do segundo tempo —, enquanto os mexicanos ficaram na parte sombreada pelo prédio que abriga os camarotes.

O sangue latino que corre nas veias do torcedor do Monterrey fez com que ele se agitasse e cantasse pelas arquibancadas durante a maior parte do jogo. Mas, nas copas, poucos conseguem torcer como os argentinos. E isso ficou demonstrado pela enésima vez neste sábado pelos hinchas do River Plate.

Um aspecto do jogo resume bem: enquanto grande parte dos mexicanos assistiu ao jogo sentada, os argentinos torceram em pé. E cantando. E agitando bandeiras.

A torcida do River Plate levou ainda ao Rose Bowl a tradição de estender um sem número de faixas — ou panos, ou, melhor ainda, de “trapos”, como se diz mais ao sul do continente — pelas arquibancadas. Tinha uns com referências a lugares, como San Telmo; outros com referências históricas, como Plaza de Mayo; e alguns mais pitorescos, como “Estamos enfermos”.

Festa da torcida do River Plate começou bem antes

A festa já havia começado muito antes da partida, com a torcida do River Plate levando o clima de copa para os arredores do Rose Bowl. Houve até os que aproveitaram o jogo para servir um assado, choripán e empanadas.

Dentro de campo, River Plate e Monterrey fizeram a sua parte para dar o clima de copa ao Mundial de Clubes com um jogo pegado, com muitas faltas — algumas duras, com direito à sola de chuteira na barriga de adversário — e cartões: foram oito amarelos e um vermelho. Pena que não teve gol.