Renato Gaúcho aponta fator decisivo para futuro do Fluminense no Mundial

Miami (EUA) - O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (25), pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O confronto será às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, contra o Mamelodi Sundowns. A equipe comandada por Renato Gaúcho lidera o Grupo F e precisa apenas de um empate para avançar de fase.

Os sul-africanos têm que vencer para ultrapassar o Fluminense na tabela. Nesse cenário, o Tricolor dependeria de uma derrota do Borussia Dortmund diante do Ulsan HD, em partida que acontece simultaneamente, em Cincinnati. Renato Gaúcho evitou comentar sobre o adversário, mas enfatizou um fator que pode prejudicar ambas as equipes: o calor.

A partida será às 15h, no horário local, e a previsão é de 28 °C no momento do jogo. O treinador do Fluminense destacou que o desgaste físico pode comprometer o plano de jogo da equipe e, nessas circunstâncias, o principal objetivo será manter a posse de bola.

— O que eu posso te falar é que estudamos bem o adversário, nós sabemos das qualidades do adversário. Um ponto crucial, que vai ser para os dois times de amanhã, da mesma forma que eles gostam da bola, nós também gostamos, é o calor, às 15h, você imagina, é quase insuportável o calor desse. O time que tiver mais a posse de bola, pode ter certeza que vai se desgastar menos, e é uma vantagem que se terá na partida e essa vantagem nós temos que ter, temos que ter inteligência suficiente para valorizar a posse de bola para cansar mais o adversário — disse Renato Gaúcho em entrevista coletiva nesta terça-feira (23), véspera do duelo.

Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva na véspera de decisão pelo Mundial de Clubes (Foto: Sharon Prais/Lance)

Corrida pela liderança

Com os mesmos quatro pontos do Borussia Dortmund, o Fluminense lidera sua chave pelo critério de saldo de gols. As equipes empataram por 0 a 0 no primeiro jogo, e o Tricolor venceu o Ulsan HD por 4 a 2 na segunda rodada, quando a equipe alemã conquistou um triunfo suado contra o Mamelodi Sundowns, por 4 a 3.

continua após a publicidade

O Fluminense garante a classificação em caso de empate, pois o time sul-africano tem apenas três pontos na tabela. Entretanto, o foco é a liderança, para ter uma folga na tabela e atuar apenas na terça-feira (1), visto que o segundo lugar terá que entrar em campo na segunda-feira (30).