Saiba relação do estádio do jogo do Fluminense no Mundial com a F1

O Hard Rock Stadium recebe nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), a partida entre Fluminense e Mamelodi Sundowns pela fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. O estádio do jogo do Tricolor na terceira rodada da fase de grupos é vizinho do autódromo que recebe o Grande Prêmio de Miami de F1. A prova, que estreou em 2022, é uma das mais recentes da categoria.

Além de ser circundado pela pista, o interior do Hard Rock também serve como padoque — local de hospitalidade das equipes — para a Fórmula 1 desde 2023. O exterior do estádio já foi palco de um show de Anitta na edição de 2022 do GP.

Hard Rock Stadium recebeu show de abertura da F1 em 2022 (Foto: Reprodução / F1)

O Grande Prêmio de Miami abre as corridas nos Estados Unidos e a prova costuma acontecer no início de maio. Com somente quatro etapas realizadas, Max Verstappen é o maior vencedor, com duas vitórias. Além dele, venceram Lando Norris e Oscar Piastri. McLaren e Red Bull estão empatadas em números de vitórias, com duas.

Fluminense e Mamelodi Sundowns

Fluminense e Mamelodi Sundowns se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h. O confronto, válido pela terceira rodada da Mundial de Clubes da Fifa, terá transmissão da TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para os assinantes.

Com um empate ou uma vitória simples sobre o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, o time comandado por Renato Gaúcho estará na próxima fase do Mundial de Clubes, independentemente do resultado de Borussia Dortmund e Ulsan Hyunday.

Fluminense se prepara para o último duelo na fase de grupo (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Em caso de um revés contra o Mamelodi, o Fluminense vai precisar torcer por uma derrota do Borussia Dortmund para o Ulsan Hyunday, equipe já eliminada do Mundial de Clubes. Vale lembrar que o regulamento da competição prevê confronto direto, melhor saldo de gols, mais gols pró, menos cartões vermelhos e amarelos e sorteio como critérios de desempate, respectivamente.

O Fluminense vive boa fase sob o comando de Renato Gaúcho. Invicto há oito partidas, o time soma 17 jogos na atual passagem do treinador, com 12 vitórias, três empates e apenas duas derrotas, desempenho que representa 76% de aproveitamento. Nesse período, o Tricolor marcou 33 gols (média de 1,9 por jogo) e sofreu 13 (0,8 por partida).