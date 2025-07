Fifa elege a seleção das quartas de final do Mundial de Clubes

A Fifa divulgou a seleção das quartas de final do Mundial de Clubes, com três representantes do Fluminense: Fábio, Thiago Silva e Martinelli. O Tricolor, o Chelsea e o PSG foram os clubes com mais jogadores na seleção.

A lista é composta apenas por atletas de times que se classificaram para a semifinal. Os representantes do Chelsea foram Trevoh Chalobah, Marc Cucurella e Cole Palmer. Já do PSG, Hakimi, João Neves e Désiré Doué estão presentes na seleção. Arda Güler e Mbappé, do Real Madrid, fecham a escalação ideal das quartas. Confira:

Seleção das quartas de final

Fábio; Hakimi, Thiago Silva, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; João Neves, Martinelli e Arda Güler; Cole Palmer, Désiré Doué e Mbappé.

Seleção das quartas de final da Fifa (Foto: Reprodução)

Confira data e horário dos confrontos na semifinal

Terça-feira (08/07)

Fluminense x Chelsea - às 16h (de Brasília), MetLife Stadium

Quarta-feira (09/07)

Real Madrid x PSG - às 16h (de Brasília), MetLife Stadium

