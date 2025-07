A derrota do Real Madrid para o PSG por 4 a 0 no Mundial de Clubes teve um gosto especial para um jogador em campo: Achraf Hakimi, lateral-direito dos franceses. O marroquino fez parte das categorias de base do time espanhol por 10 anos, além de quatro temporadas vinculados aos Merengues como profissional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No início de sua trajetória, o defensor se viu sem espaço e oportunidades sob o comando de Zinédine Zidane, e foi emprestado ao Borussia Dortmund, onde ganhou projeção internacional, por duas temporadas. Depois de um ano vitorioso na Inter de Milão, chegou a Paris em 2021, e com Luis Enrique, virou peça letal no ataque.

continua após a publicidade

Na última temporada, seu momento é um exemplo do projeto do treinador espanhol, conduzindo todo o elenco a uma evolução que já resultou, por exemplo, na Tríplice Coroa, com títulos da Ligue 1, da Copa da França e da Champions League.

🔵🔴 PSG 4x0 Real Madrid ⚪

Na semifinal entre PSG e Real Madrid, Hakimi foi fundamental; no lado direito, rompeu linhas, combinou por dentro, e foi peça-chave na jogada que levou ao terceiro gol, marcado por Fabián Ruiz. Após a partida, ele deixou um recado inusitado sobre sua saída de Madri.

continua após a publicidade

— Não fui eu quem decidiu deixar o Madrid. Foram eles que tomaram essa decisão. Estou feliz aqui porque me deixam fazer o que gosto: jogar, me divertir — disse o camisa 2, em entrevista à DAZN.

Com a vitória, o PSG encara o Chelsea na final do Mundial de Clubes, no domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.