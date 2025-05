Rodri voltou às atividades física pelo Manchester City em março. No fim de abril, o volante do clube inglês voltou a treinar com bola e animou os torcedores que aguardam seu retorno para o Mundial de Clubes. O atual dono da Bola de Ouro não joga desde setembro de 2024.

Os registros de Rodri treinando com bola têm se multiplicado nas redes sociais do Manchester City e dos torcedores do clube, que torcem pela recuperação de um dos principais atletas do elenco de Pep Guardiola. Recentemente, o treinador falou sobre as expectativas para o retorno do jogador.

— No momento em que o fisioterapeuta e o médico disserem que Rodri pode voltar a jogar alguns minutos, depois disso ele começará a jogar alguns minutos. Mas os médicos precisam me dizer. Foi uma lesão difícil. Os médicos disseram que (a recuperação) poderia durar de sete a onze meses - disse, em coletiva no dia 1º de maio.

Veículos da imprensa inglesa apontam que Rodri poderá voltar a uma partida oficial do Manchester City na decisão da Copa da Inglaterra, que está marcada para o dia 17 de maio contra o Crystal Palace. Outra possibilidade é de que Rodri fique disponível para as duas últimas rodadas da Premier League, nos dias 20 e 25 de maio.

Relembre a lesão de Rodri

Rodri se lesionou o primeiro tempo da partida contra o Arsenal, no dia 22 de setembro, pela Premier League. O espanhol sentiu o joelho em uma disputa por espaço com o volante Partey, em lance de escanteio, por volta dos 15 minutos. Ele deixou o gramado do estádio mancando. Cinco dias após ser diagnosticada a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, Rodri foi submetido a uma cirurgia.

Rodri perdeu 47 jogos do Manchester City até o momento, mas tudo indica que ele será um dos maiores reforços do time para a disputa do Mundial de Clubes.

Jogos do Manchester City na fase de grupos do Mundial

🌏 Manchester City x Wydad Casa Blanca (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Manchester City x Al-Ain (EAU)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo G)

📅 22 de junho, domingo, às 22h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium

🌏 Juventus (ITA) x Manchester City

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium