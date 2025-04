Rival do Flamengo no Mundial, o Chelsea entrou em campo pela partida de volta das quartas de final pela Conference League. Jogando em casa, a equipe inglesa perdeu para o Legia Varsovia por 2 a 1. Foi a primeira vez que o clube foi derrotado por um time polonês.

Atuando como visitante na partida de ida, o Chelsea conseguiu uma boa vitória sobre os adversários. Com o 3 a 0 construído fora de casa, os Blues ficaram em situação confortável em busca da vaga nas semis.

No entanto, o jogo da volta não foi tão tranquilo quanto o da ida. Os visitantes abriram o placar logo aos 10 minutos com Tomas Pekhart, que converteu a cobrança de pênalti. A infração foi cometida pelo goleiro Jorgensen.

O Chelsea empatou com o lateral-esquerdo Cucurella, que apareceu na área e aproveitou o cruzamento de Sancho aos 33. O defensor chegou a balançar as redes novamente, mas o gol foi anulado pelo Var. No segundo tempo, o Legia voltou a liderar o placar com gol de Steve Kapuadi depois da boa jogada coletiva da equipe polonesa.

A vitória dos visitantes sobre o Chelsea foi histórica. Apesar de não ter conseguido a classificação, o Legia se tornou o primeiro clube polonês a derrotar o clube inglês na história. A torcida dos Blues ficou insatisfeita com a derrota e algumas pessoas deixaram o estádio antes do apito final.

É o segundo resultado ruim consecutivo do Chelsea jogando em casa. No domingo (13), empatou com o Ipswich Town por 2 a 2 e foi ultrapassado pelo Manchester City na Premier League. O Chelsea enfrenta o Flamengo na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Flamengo x Chelsea no Mundial de Clubes

🌏 Flamengo (BRA) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field