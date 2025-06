Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid estão escalados e prontos para o jogão de 16 horas (horário de Brasília) que abre o grupo B da Mundial de Clubes da Fifa, no mítico estádio Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. Destaque absoluto da temporada do atual campeão europeu, não fica nem no banco devido a uma lesão que pode tirá-lo das próximas rodadas. O time espanhol, por sua vez, vai com força máxima. Veja escalações:

Paris Saint-Germain

Escalado no 4-3-3, buscando suprir também a ausência do também atacante Barcola, Luis Enrique escala o Paris com Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabian; Doué, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia.

Atlético de Madrid

Também no 4-3-3, o técnico argentino Diego Simeone vai com o que tem de mais forte para esse disputa que abre o grupo B do Mundial. O Atléti está escalado com: Oblak; Llorente, Lenglet, Javi Galán e Le Normand; Rodrigo De Paul, Barrios e Samuel Lino; Griezmann, Julián Alvarez e Giuliano Simeone.

Problema no PSG

Dembélé comemora gol pelo PSG (Fred Tanneau/AFP)

Ousmane Dembélé, camisa 10 do time francês, provavelmente também não enfrentará o Botafogo, na próxima rodada, devido a problema na coxa esquerda. Barcola, também atacante, é outro que não fica nem no banco.

