A Superbet lançará no próximo dia 15 de junho a Casa Superbet, no Bosque Bar, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde os torcedores poderão assistir as partidas do Mundial de Clubes da Fifa. O espaço funcionará até o dia 13 de julho e oferecerá um ambiente temático para proporcionar experiências inéditas aos convidados.

Imagem ilustrativa da Casa Superbet

A Casa Superbet terá transmissões ao vivo do Mundial, contará com ativações interativas com jogos, gastronomia especialmente pensada para o momento, gamificação para testar as habilidades e conhecimentos dos fãs e programação musical com shows ao vivo. É previsto que o espaço receba milhares de visitantes diariamente.

A abertura está marcada para o dia 15 de junho, às 19h, com Botafogo x Seattle Sounders, às 23h. A arena interativa desafiará os presentes com jogos de habilidade e quizzes valendo prêmios. O Super Lounge garantirá o conforto, e a presença de convidados especiais, como ex-jogadores, e promete enriquecer ainda mais a programação. Naldo, Casa de Marimbondo, Sambotica, Cozinha Arrumada, Mulatto e muitos outros nomes da cena musical já estão confirmados.

