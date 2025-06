O goleiro John, do Botafogo, foi eleito pela competição o melhor em campo no duelo contra o Palmeiras. Na CazéTV, o rosto da emissora reconheceu a grande partida, mas apontou um jogador do Palmeiras como o melhor em campo.

- O Richard Ríos jogou uma barbaridade. Apesar do John ter sido eleito o melhor do jogo, eu acho que o Ríos foi melhor que o John. Mas o John está bem eleito também - opinou o comentarista.

Richard Ríos promete gol e elogia John

- A gente visualiza todos os nossos sonhos, porque se a gente sonha é para ser realizado. Desde que eu cheguei aqui no Mundial eu falo que vou fazer um gol. Hoje não saiu, mas tenho certeza que vai sair. O mérito do goleiro também, um excelente goleiro. Vocês podem ver a atuação que ele teve hoje.

Não é à toa que ele ganhou o melhor jogador da partida - disse Richard Ríos, sobre o goleiro John.

