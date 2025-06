O confronto entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025, mexe com a memória de Fábio Costa. Revelado nas categorias de base do Tricolor, o ex-meia foi o primeiro brasileiro a vestir a camisa do time sul-africano, em 2006. Hoje, aos 48 anos, ele acompanha de perto a campanha das equipes brasileiras na competição.

continua após a publicidade

Entrevista completa de Fábio Costa, ex-Fluminense e Mamelodi

➡️Ex-Fluminense e Mamelodi Sundowns analisa confronto decisivo no Mundial

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Fábio lembrou a sua trajetória, marcada por passagens por Fluminense, futebol árabe, russo e pela experiência no Sundowns, clube que na época começava a ganhar projeção no continente africano. Agora, já aposentado dos gramados e atuando como empresário de jogadores à frente da Macar Sport, ele observa o Mundial com atenção especial.

- A gente já esperava que os brasileiros representassem bem o país - afirmou. Para Fábio, a questão física, muitas vezes usada como desculpa, não deve ser um fator decisivo - Antes, quando os times brasileiros chegavam no Mundial no final de temporada e enfrentavam os europeus no meio da deles, ninguém falava disso. Dentro de campo que se resolve - destacou.

continua após a publicidade

➡️ Joel Santana revela ponto fraco do Mamelodi e dá a receita para o Fluminense vencer

Fábio Costa em ação pelo Fluminense (Foto: Arquivo pessoal)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Fábio Costa também elogiou a campanha dos clubes nacionais até o momento.

- Os brasileiros estão surpreendentes, estão invictos até agora. Estão fazendo bonito - completou o ex-jogador, que segue acompanhando cada rodada do torneio, dividindo o olhar de torcedor com a experiência de quem conhece bem os bastidores do futebol.