O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (26), contra o Mamelodi Sundowns, não apenas com a missão de carimbar a vaga na próxima fase do Mundial de Clubes, mas também para colocar Germán Cano mais uma vez na história do clube. Ídolo da torcida, o atacante argentino está prestes a alcançar uma marca que poucos conseguiram nas Laranjeiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Cano soma 198 partidas com a camisa tricolor e, se atuar diante dos sul-africanos, ficará a um jogo de completar 200 aparições pelo Fluminense — número expressivo, sobretudo para um estrangeiro que, em tão pouco tempo, se tornou peça fundamental na trajetória recente do clube. Caso o Tricolor confirme a classificação, a marca pode ser alcançada no próprio Mundial, nas oitavas de final. Vale destacar que o argentino começou a primeira partida no banco e, no segundo jogo, entre os titulares.

No momento, o Fluminense é o líder do Grupo F e depende apenas de si para avançar às oitavas de final do Mundial de Clubes. A classificação vem com uma vitória sobre o Mamelodi Sundowns, podendo garantir a primeira ou a segunda colocação, a depender do resultado do Borussia Dortmund.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: acompanhe a segunda-feira (23) do Fluminense direto dos EUA

Em caso de empate, o Tricolor fica com a liderança se o time alemão não vencer o Ulsan. Porém, se houver triunfo do Borussia, o Flu avança em segundo. Já em caso de derrota, a equipe brasileira só segue na competição se o Dortmund também perder — e desde que não tire a diferença no saldo de gols. Qualquer outro cenário elimina o Fluminense.

Germán Cano (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Germán Cano pelo Fluminense

Germán Cano chegou ao Fluminense em 2022 para fazer história. Desde então, o argentino se consolidou como um dos maiores artilheiros do clube no século, com 105 gols e 13 assistências em 198 partidas — 177 como titular —, participando diretamente de um gol a cada 129 minutos.

continua após a publicidade

Letal na grande área, o atacante tem média de 2,3 finalizações por jogo, sendo 1,3 no alvo, além de impressionantes 53% de conversão de grandes chances. Cano também contribui na criação, com 0,5 passes decisivos por partida, e mantém uma média de nota 7.14 no Sofascore. O desempenho se reflete em títulos: conquistou a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e dois Campeonatos Cariocas, em 2022 e 2023.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Números pelo Fluminense: