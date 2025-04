A 47 dias da estreia do Mundial de Clubes 2025, marcada para 14 de junho, com a partida entre Al-Ahly e Inter Miami, no Hard Rock Stadium, a FIFA destacou o Botafogo como o clube que mais forneceu jogadores à Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

Ao todo, 47 jogadores do Botafogo foram convocados para a Seleção Brasileira em Mundiais, número superior ao de qualquer outro clube. Na sequência aparecem São Paulo (46), Flamengo (35), Vasco da Gama (35), Fluminense (31), Palmeiras (25), Corinthians (24), Santos (24), Real Madrid (13) e Atlético Mineiro (12).

O Botafogo teve jogadores convocados para as 14 primeiras edições da Copa do Mundo, feito que também é recorde. Entre os convocados, destaca-se Carvalho Leite, que participou da Copa de 1930, no Uruguai, com apenas 18 anos. Ele foi o jogador mais jovem a atuar pela Seleção até ser superado pelo polonês Walter Brom, em 1938, e permaneceu como o brasileiro mais jovem até Pelé, em 1958.

O clube carioca também teve oito jogadores que conquistaram Copas do Mundo enquanto defendiam suas cores. Nilton Santos, Didi e Garrincha participaram da campanha do título em 1958, na Suécia. Na conquista do bicampeonato, no Chile, em 1962, juntaram-se a eles Amarildo e Zagallo.

Na Copa de 1970, no México, o Botafogo teve Paulo Cezar Lima, Jairzinho e Roberto Miranda entre os campeões. Jairzinho marcou gols em todos os seis jogos da Seleção na competição, feito inédito na história das Copas.

O goleiro Jefferson foi o último jogador do Botafogo a disputar uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, em 2014.

Goleiro Jefferson em treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (Foto: Ari Ferreira/LANCE!Press)

Jogos do Botafogo na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Botafogo x Seattle Sounders (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 PSG (FRA) x Botafogo

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Atlético de Madrid (ESP) x Botafogo

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, quinta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl