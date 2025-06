NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense está escalado para enfrentar o Ulsan HD, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Para a partida, que começa às 19h (de Brasília, 18h local), Renato Gaúcho fez mudanças no time titular em todos os setores.

Contra o Borussia, o treinador optou por começar com uma trinca de volantes em função da intensidade do adversário. Dessa vez, escalou novamente de acordo com o oponente, começando com Guga e Fuentes nas laterais, Ganso no meio de campo, e Serna e Cano no ataque. O restante do time está mantido como o da estreia.

As mexidas na equipe foram sinalizadas por Renato na coletiva de sexta-feira (20), antes da partida. O técnico deu pistas de que Cano e Ganso, especialmente, iniciariam a partida, como foi feito. Assim, o Fluminense enfrentará o Ulsan com: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Cano.

Kevin Serna comemora seu gol pelo Fluminense sobre o Internacional (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Escalação do Ulsan contra o Fluminense

A escalação do Ulsan HD para enfrentar o Fluminense será: Jo Hyeonwoo; Kang Sangwoo, Kim Younggwon, Lee Jaeik e Trojak Milosz; Ko Seungbeom, Um Wonsang, Lee Jinhyun, Gustav Ludwigson e o brasileiro Erick Farias. No banco de reservas Yago Cariello, também do Brasil, está à disposição.

