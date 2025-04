Após ser eliminado pelo Arsenal na Champions League e ocupar a vice-liderança de La Liga, quatro pontos atrás do Barcelona a sete rodadas do fim, o Real Madrid já começa a voltar seu foco para o Mundial de Clubes de 2025. A equipe espanhola integra o Grupo H do torneio, com Pachuca, Al-Hilal e RB Salzburg.

Diante desse cenário, o Lance! preparou uma análise completa sobre o estilo de jogo do Real Madrid, que entra no Mundial de Clubes como um dos favoritos ao título. A equipe comandada por Carlo Ancelotti combina eficiência tática, transições rápidas e talento individual para enfrentar diferentes cenários de jogo.

⚪ Real Madrid de Ancelotti aposta em equilíbrio e talentos jovens no Mundial

Classificado como campeão da Champions League 2023/24, o Real Madrid chega ao Mundial de Clubes 2025 com um elenco renovado, competitivo e adaptado a diferentes cenários de jogo. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o time combina peças experientes com uma nova geração de protagonistas.

✏️Estilo de jogo de Carlo Ancelotti

O Real Madrid joga com variações táticas frequentes. O time alterna entre o 4-4-2, com meio-campo em losango, e o 4-3-1-2, que acomoda Jude Bellingham mais adiante, atuando quase como um segundo atacante. Ancelotti tem priorizado a compactação do time sem a bola e a exploração de transições rápidas. O Real não domina tanto a posse quanto em outras eras, mas é extremamente eficaz ao atacar o espaço.

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti observa o jogo contra o Arsenal, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

⚔️ Como ataca o Real Madrid

Na construção ofensiva, o Real Madrid começa com apoio dos volantes, geralmente Tchouaméni ou Camavinga, que recuam para facilitar a saída. Os laterais, principalmente Carvajal (antes da lesão) e Mendy, sobem de forma alternada. O ataque explora muito a movimentação e velocidade de Vinícius Júnior pela esquerda e Rodrygo ou Bellingham por dentro. O time ataca com poucos toques, verticaliza rápido e aproveita as jogadas em velocidade, principalmente em contra-ataques.

Vinícius Júnior se frustra com chance perdida em derrota do Real Madrid para o Barça (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

🛡️ Fase defensiva

Defensivamente, Ancelotti aposta em uma linha de quatro sólida, com Rüdiger como principal zagueiro na ausência de Militão (que voltou recentemente de lesão). O time fecha bem os espaços por dentro, obriga o adversário a jogar pelas laterais e pressiona em blocos médios, subindo a marcação quando tem vantagem no placar ou joga em casa.

⭐ Destaques individuais

Entre os principais destaques do elenco do Real Madrid para o Mundial de Clubes estão nomes que combinam juventude, técnica e eficiência. Aos 26 anos, Kylian Mbappé chegou ao Real Madrid na temporada 2024/2025 e rapidamente se destacou como um dos principais jogadores da equipe. Jogando como o jogador mais avançado do time, o francês já tem 32 gols na atual temporada.

O inglês Jude Bellingham tem se consolidado como uma das principais referências ofensivas da equipe. Atuando como meia com liberdade para infiltrar, já soma mais de 20 gols na temporada. Além dele, Vinícius Júnior é o principal criador de jogadas, explorando sua velocidade e habilidade no um contra um pelo lado esquerdo, com liberdade para cortar para dentro.

No meio-campo, Tchouaméni e Camavinga oferecem equilíbrio entre marcação e construção. Ambos funcionam como volantes modernos, com boa saída de bola e capacidade de proteger a linha defensiva. Na zaga, Rüdiger é o jogador mais regular da temporada, com bom desempenho em duelos físicos e bolas aéreas.

Veja os jogos do Real Madrid na primeira fase do Mundial de Clubes

🌏 Real Madrid (ESP) x Al-Hilal (KSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami

🌏 RB Salzburg (AUS) x Real Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia