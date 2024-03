Novas imagens da reforma do Santiago Bernabéu surpreendem torcedores do Real Madrid; veja

A reforma do Santiago Bernabéu custou, até agora, R$ 4,8 bilhões (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 15:55 • Madri (ESP)

Vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (12) mostrando parte da reforma do Santiago Bernabéu revela que a fachada do antigo estádio do Real Madrid continua intacta, sendo coberta apenas por uma nova estrutura, o que causou surpresa entre torcedores do time merengue. A informação foi publicada pelo "ge".

A reforma do Santiago Bernabéu foi feita sem a necessidade de derrubar o estádio, que ganhou cobertura retrátil. A fachada externa, porém, não foi reformada, surpreendendo alguns torcedores do Real Madrid. Veja o vídeo:

O projeto de reforma custou, até agora, 892,7 milhões de euros (R$ 4,8 bilhões), valor que o Real Madrid vai financiar em 30 anos. Falta pouco para a conclusão do total da obra, iniciada em junho de 2019. O clube voltou a mandar seus jogos no estádio em agosto de 2021, mesmo durante as obras. Em setembro de 2023, foi inaugurada a nova capacidade do Santiago Bernabéu, que passou de 81 mil para 84.744 torcedores, com a ampliação do lado leste.