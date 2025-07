O Real Madrid entra em campo neste sábado (5) para o duelo decisivo contra o Borussia Dortmund com um olho no jogo e outro nos cartões. Além da vaga na semifinal do Mundial de Clubes, o time merengue corre o risco de perder suas duas maiores estrelas para o próximo jogo, já que Vinicius Jr e Bellingham estão pendurados e, caso recebam um novo amarelo, estarão suspensos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pendurados no Real: Vini e Bellingham

As duas principais estrelas do Real Madrid, o brasileiro Vinicius Jr. e o inglês Jude Bellingham, receberam um cartão amarelo cada durante a fase de grupos. Com isso, ambos entram em campo para as quartas de final pendurados. Um novo cartão hoje significa ficar de fora de uma possível semifinal, o que seria um desfalque de peso para a equipe de Xabi Alonso na busca pelo título.

continua após a publicidade

Dortmund desfalcado e com seis pendurados

Se o Real Madrid se preocupa, o Borussia Dortmund já tem uma baixa confirmada. O meia Jobe Bellingham, irmão da estrela madridista, recebeu o segundo amarelo e está suspenso.

Além dele, o time alemão também tem uma longa lista de seis jogadores pendurados que podem ficar de fora da semifinal caso sejam advertidos. A lista inclui o artilheiro da equipe no Mundial, Serhou Guirassy (com 3 gols), e o lateral brasileiro, Yan Couto. Completam a lista Beier, Bensebaini, Chukwuemeka e Nmecha.

continua após a publicidade

Jobe Bellingham foi suspenso para a partida contra o Real Madrid (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

Arbitragem brasileira

Para alívio dos jogadores pendurados, o árbitro da partida será o brasileiro Ramon Abatti Abel. Segundo a imprensa espanhola, uma boa notícia para Vini e Bellingham: o juiz tem tido um perfil "tranquilo" neste Mundial. Em seus dois primeiros jogos, ele aplicou apenas dois cartões amarelos. Apesar de ter dado um cartão vermelho em outra partida, a infração foi considerada indiscutível.

(Foto; Richard Pelham/Getty Images/AFP)

O Jogo das Quartas de Final

Partida: Real Madrid x Borussia Dortmund

Competição: Quartas de final do Mundial de Clubes 2025

Data e Horário: 5 de julho (sábado), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio MetLife, Nova Jersey (EUA)