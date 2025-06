Real Madrid desperdiça quase 40% dos pênaltis na temporada

Na estreia do Mundial de Clubes, o Real Madrid desperdiçou a chance de vencer o Al-Hilal com Fede Valverde perdendo pênalti nos minutos finais. Com isso, a equipe de Xabi Alonso somou apenas um ponto após o empate por 1 a 1 com os sauditas.

No entanto, a questão dos desperdícios de pênaltis vai além do jogo contra o Al-Hilal, mas assombra o clube na temporada. Em 2024/2025, o Real Madrid perdeu sete das 19 cobranças de pênaltis a favor, o que representa 36% das oportunidades.

Cobrador oficial do Real Madrid, Kylian Mbappé desperdiçou três das sete cobranças perdidas pela equipe espanhola. No entanto, o francês não foi relacionado para o confronto do Mundial de Clubes por conta de febre e dores no corpo.

O brasileiro Vini Jr é o segundo principal cobrador, mas também responsável por perder duas cobranças de pênaltis na temporada. Mas o atleta não pôde se apresentar para a batida, por havia sido substituído por Xabi Alonso aos 35 minutos do segundo tempo.

Assim como Vini Jr, Bellingham, que desperdiçou uma cobrança na temporada, também já havia saído. Com isso, Fede Valverde assumiu a responsabilidade, mas o uruguaio não conseguiu ser feliz e parou em grande defesa de Bono, do Al-Hilal.

Essa é uma questão a ser resolvida por Xabi Alonso em seu início de trabalho no Real Madrid, principalmente em uma competição de "tiro curto", como o Mundial. E com confrontos que podem ser decididos nas penalidades a partir do mata-mata das oitavas de final do torneio.

