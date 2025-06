NOVA JERSEY (EUA) — Os brasileiros lideram entre as nacionalidades presentes no Mundial de Clubes, com 141 jogadores inscritos. Dois deles estão no Ulsan, time da Coréia do Sul que enfrentará o Fluminense neste sábado (21), no MetLife Stadium.

Erick Farias, meio-campista, e Yago Carielli, atacante, formam a dupla brasileira do time sul-coreano, que perdeu a primeira partida para o Mamelodi Sundowns. Por conta da derrota, estão em quarto lugar do Grupo F.

Erick Farias é o artilheiro do Ulsan na K League

Em seu primeiro ano defendendo o Ulsan, faz uma de suas melhores temporadas. Com 8 gols em 14 jogos, Erick Fraias vem se consolidando no ataque do time sul-coreano. Aos 28 anos, o atacante passou por altos e baixos na carreira até chegar à Coréia do Sul.

Natural de Pelotas, fez as categorias de base no Grêmio e depois teve passagens por outros times do sul. Em 2020, ano da pandemia de Covid-19, o jogador saiu do Avenida-RS e ficou desempregado, momento em que quase abandonou o futebol, pois precisou se tornar motorista de aplicativo.

Deu a volta por cima e voltou a jogar no Nova Mutum-MT, assinando com Ypiranga em 2021 e sendo emprestado ao Vasco no ano seguinte. Teve poucas oportunidades e foi para o Juventude, onde fez uma boa temporada de 2024 antes de ser vendido ao time sul-coreano. Naquele ano, enfrentou o Flu em algumas oportunidades pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, quando eliminou o Tricolor nos pênaltis.

EM 2025, é o artilheiro do time na K League 1, com oito gols marcados em 19 jogos. O Ulsan está em quarto na liga nacional faltando 14 jogos para o fim do campeonato.

Yago Cariello está no Ulsan desde 2024

Natural do Rio de Janeiro, Yago não ficou muito tempo no futebol carioca. Com passagens por América-MG e Vasco, foi para o Tupinambás antes de ser contratado em Portugal. O primeiro time foi o Condeixa, depois o União Santarém, onde foi artilheiro, e então o Portimonense.

Em 2023, foi emprestado para o Gangwon, da Coréia do Sul. Nesta temporada, marcou 13 gols na K League e foi o terceiro artilheiro da competição. Assim, o brasileiro chamou atenção do Ulsan, que o contratou em definitivo em 2024, aos 25 anos. Em sua primeira temporada na Coréia do Sul, foi o terceiro artilheiro da K Leage, marcando 13 gols.

Yago Cariello em campo pelo Ulsan (Foto: Reprodução/FFC)