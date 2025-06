Liga Coreana destaca qualidade do Fluminense e faz comparação com Giroud

NOVA JERSEY (EUA) – A K League United, rede especializada na análise do futebol sul-coreano, publicou um relatório especial sobre o Fluminense, adversário do Ulsan HD na segunda rodada do Mundial de Clubes. A partida será realizada neste sábado, 21 de junho, às 19h (horário de Brasília).

continua após a publicidade

No material, o Tricolor é citado como um dos favoritos à conquista do torneio, com elogios a diversos jogadores do elenco. O atacante Everaldo, inclusive, foi comparado ao francês Olivier Giroud, em referência ao estilo de jogo e contribuição tática.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Segundo o portal, o favoritismo do Fluminense é justificado pelo bom momento vivido pela equipe e pelo título da Copa Libertadores de 2023, quando venceu o Boca Juniors por 2 a 1, garantindo sua vaga na competição.

continua após a publicidade

- O Fluminense é considerado um dos principais candidatos ao título. A equipe conquistou a Copa Libertadores de 2023 ao derrotar o gigante argentino Boca Juniors por 2 a 1, conquistando seu primeiro grande título continental e garantindo sua vaga no Mundial de Clubes - publicou a K League United.

➡️Análise: a mudança no Fluminense que amarrou o Borussia

Thiago Silva e veteranos surgem como destaque

Thiago Silva foi apontado pela K League United como uma das figuras mais reconhecidas do elenco do Fluminense. O zagueiro, de 39 anos, é uma das referências da equipe carioca no Mundial de Clubes. Além dele, outros veteranos também foram destacados, como o goleiro Fábio, de 44 anos, e o meia Paulo Henrique Ganso, de 35.

continua após a publicidade

Érick Farias, jogador do Ulsan HD, já enfrentou o Fluminense em outras oportunidades e comentou sobre o reencontro com o clube e com Thiago Silva, com quem chegou a atuar. Em entrevista divulgada pela liga sul-coreana, ele elogiou a qualidade técnica do elenco tricolor.

- Já enfrentei o Fluminense quatro ou cinco vezes, inclusive na Copa da Liga do ano passado. A qualidade individual deles é altíssima. Thiago Silva é uma lenda, Ganso tem classe, e eles têm jogadores de primeira linha, como o goleiro Fábio. Sabemos que não será um jogo fácil. Mas o Ulsan também tem qualidade, jogadores que atuaram na Premier League, em Copas do Mundo e no exterior. Temos que encarar cada jogo como se fosse uma final. Se nos concentrarmos, tudo pode acontecer. Faremos o nosso melhor para mostrar o nível do futebol coreano e a competitividade do Ulsan - afirmou Érick Farias.

Everaldo, o “Giroud brasileiro”

Um dos destaques da matéria publicada pela K League United foi a comparação entre Everaldo, atacante do Fluminense, e o francês Olivier Giroud. A publicação aponta semelhanças tanto na aparência quanto no estilo de jogo, destacando que o camisa 9 tricolor atua de forma centralizada, tem boa presença de área e costuma finalizar com força logo nos primeiros toques na bola.

O portal também ressaltou a experiência internacional de Everaldo, que acumula passagens por clubes do Japão, México e Arábia Saudita ao longo da carreira.

- Eles têm o veterano Everaldo, de 33 anos, no ataque, que já passou por Japão, México e Arábia Saudita. Ele é uma espécie de Giroud brasileiro, tanto na aparência quanto no estilo de jogo, atua centralizado, busca finalizar com força logo nos primeiros lances e tem ótima presença de área - destacou a publicação.

Everaldo foi comparado com Giroud (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)