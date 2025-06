O Wydad Casablanca, um dos representantes africanos no Mundial de Clubes da FIFA 2025, contará com um reforço brasileiro para a disputa do torneio. Trata-se do zagueiro Guilherme Ferreira, de 25 anos, que foi emprestado pelo Felgueiras, de Portugal, exclusivamente para a disputa da competição internacional.

A chegada de Guilherme mostra a ambição do clube marroquino em fortalecer o elenco para enfrentar os gigantes do futebol mundial, já que o Wydad está no grupo do atual campeão europeu, o Manchester City.

De Minas Gerais para o mundo

Natural de Minas Gerais, Guilherme Ferreira iniciou sua trajetória no futebol pelas categorias de base do América-MG e depois do Cruzeiro, dois tradicionais clubes formadores do Brasil. Ele se profissionalizou no modesto Guarani-MG, antes de buscar oportunidades fora do país.

Em Portugal, o zagueiro trilhou um caminho de crescimento, passando por clubes como Pedras Salgadas, Fafe, Chaves e Feirense, até chegar ao Felgueiras, da segunda divisão portuguesa, em 2024.

Guilherme Ferreira em treino do Wydad nos EUA (Foto: Divulgação/Wydad Casablanca)

Na atual temporada, Guilherme vinha sendo um dos pilares defensivos do Felgueiras, com 20 partidas disputadas, dois gols marcados e duas assistências – números sólidos para um defensor que também se destaca pela bola aérea, graças aos seus 1,94m de altura.

Reforço pontual para competição

A contratação por empréstimo tem como foco exclusivo o Mundial de Clubes, que acontece em solo norte-americano e reúne 32 clubes de todos os continentes. O Wydad Casablanca, campeão marroquino e uma das principais forças do futebol africano, quer repetir boas campanhas recentes em competições da FIFA e vê em Guilherme uma peça para encorpar a defesa.

O Wydad estreia no Mundial na próxima quarta-feira (18), às 13h (de Brasília), contra o Manchester City, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.