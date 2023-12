No gol, Fábio ganhou de Ederson por apenas uma estrela. Na defesa, três jogadores do Manchester City levaram vantagem. A exceção foi a lateral esquerda, na qual Marcelo ganhou do improvisado Gvardiol.



Entre os volantes, as disputas foram acirradas, mas Rodri e Kovacic venceram André e Martinelli, respectivamente. Em seguida, Bernardo Silva "goleou" Ganso no duelo individual.



➡️ Qual o tamanho do abismo financeiro entre Manchester City e Fluminense?



No ataque, vitórias tricolores de Arias e Keno contra Foden e Grealish. Os argentinos Germán Cano e Julián Álvarez ficaram no empate. Por fim, Guardiola venceu Fernando Diniz.