Receitas, salários e gastos: qual o tamanho do abismo financeiro entre Manchester City e Fluminense?

Gastos com transferências



Outro exemplo do abismo financeiro entre os clubes é o gasto com contratações na montagem dos elencos atuais. De um lado, o Manchester City desembolsou R$ 5,3 bilhões em taxas de transferências, de acordo com dados da Pluri.



Do outro, o Fluminense investiu "apenas" R$ 30 milhões na compra de direitos econômicos dos jogadores de momento - menos de 1% em relação ao rival.



➡️ Dois jogadores do Manchester City, sozinhos, valem mais que todo o elenco do Fluminense