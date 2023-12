De acordo com o texto, "o Manchester City enfrentará um adversário improvável ao título: um time brasileiro com sete veteranos do futebol". Os jogadores mais velhos do Fluminense são Fábio, Marcelo, Cano e Samuel Xavier, entre os titulares, e todos possuem mais de 30 anos de idade. Em relação à juventude, no Flu, os símbolos são André, com 22 anos, e o talismã John Kennedy, com 21.