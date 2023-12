Matías Segovia, mais conhecido como Segovinha, abdicou de parte de suas férias para integrar os treinos da seleção olímpica do Paraguai. O atacante do Botafogo está treinando com a equipe paraguaia sub-23, que disputará o Pré-Olímpico, de 20 janeiro a 11 de fevereiro, na Venezuela, além de dois amistosos ainda neste mês de dezembro. No entanto, o jovem do Glorioso não está convocado.