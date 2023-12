Os monegascos têm como diretor geral Thiago Scuro, ex-executivo do Red Bull Bragantino. Scuro assumiu o cargo no começo de outubro deste ano, mas já estava trabalhando desde julho, como diretor de futebol da equipe do Principado. Já os Leões têm como seu principal acionista John Textor, dono da SAF do Botafogo e que está à frente do clube francês desde o fim de 2022.