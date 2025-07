O mundo do futebol só pensa em uma coisa nesta semana: as semifinais do Mundial de Clubes. Na próxima quarta-feira (9), o duelo entre PSG e Real Madrid marca um confronto que já era esperado pelos torcedores nas fases finais do torneio intercontinental. Apesar disso, a ansiedade do público segue tão forte quanto. O responsável por tentar passar desapercebido do espetáculo é Szymon Marciniak, árbitro polonês de 44 anos.

A Fifa escolheu o experiente nome para administrar as faltas da batalha europeia — auxiliado pelos conterrâneos Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. O 4º e 5º árbitros são Mustapha Ghorbal e Mokrane Gourari, ambos da Argélia.

O polonês é um dos principais árbitros dos quadros da Uefa e da Fifa, e esteve à frente da final da última Copa do Mundo. No entanto, ele ganhou notoriedade em diversos portais midiáticos após um histórico embate entre Real Madrid x Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Champions League 2024/25.

Na ocasião, durante a disputa por pênaltis, Julián Alvarez balançou as redes, mas após receber o pedido de aguardo para revisão de seu compatriota Tomasz Kwiatkowski, o árbitro esperou, e confiou na palavra do auxiliar para anular a cobrança por dois toques do argentino, mesmo que o lance gere discussões mesmo semanas após a qualificação merengue.

Também no último ano, um vídeo curioso acabou vazando nos vestiários: enquanto se arrumava para um duelo europeu, Marciniak apareceu sorrindo e conversando com membros do corpo arbitral. Porém, no fundo, a imagem flagrou uma bolsa com o escudo do Real Madrid, o que gerou ainda mais controvérsia.

