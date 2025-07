PSG tem sido o calcanhar de aquiles a times ingleses; entenda

O PSG virou um verdadeiro pesadelo para os clubes ingleses em 2025. Até aqui, o time de Luis Enrique enfrentou quatro representantes da Premier League na atual temporada - e passou por todos. Neste domingo (13), diante do Chelsea, os parisienses podem consolidar esse tabu em grande estilo, com o título do Mundial de Clubes, em Nova Jersey.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O caminho do PSG rumo ao topo da Europa foi marcado por duelos dramáticos contra gigantes ingleses. Ainda na fase de grupos da Champions League, perdeu para o Arsenal fora de casa, mas se recuperou na sequência. Na partida decisiva, contra o Manchester City, conseguiu uma virada histórica em Paris: perdia por 2 a 0 logo após o intervalo, mas virou para 4 a 2, resultado que classificou os franceses e empurrou os Citizens para a quase eliminação.

continua após a publicidade

➡️Liverpool e Preston homenageiam Diogo Jota em amistoso

➡️Com ameaça de Barcelona, Liverpool estaria monitorando Rodrygo, do Real Madrid

Désiré Doué e Fabián Ruiz, do PSG, no Mundial de Clubes (Foto: Angela Weiss/AFP)

Nas oitavas de final, o adversário foi o Liverpool, que venceu o jogo de ida por 1 a 0, mesmo sendo dominado no Parc des Princes. No entanto, na volta, o PSG venceu por 1 a 0 e levou a melhor nos pênaltis, com Donnarumma sendo o herói. Depois veio o Aston Villa, nas quartas: vitória por 3 a 1 na ida e derrota por 3 a 2 na volta, mas com classificação assegurada. A sequência inglesa terminou com o Arsenal, eliminado nas semifinais com empate por 1 a 1 em Londres e triunfo por 2 a 1 em Paris.

Chelsea tenta quebrar sequência do PSG

O Chelsea será o quinto clube inglês a enfrentar o PSG nesta temporada. Os Blues chegam à final do Mundial e têm a missão de evitar que o futebol inglês feche o ano sem títulos relevantes no cenário internacional.

continua após a publicidade

➡️Em sua estreia por clube novo, Di Maria marca, mas se lesiona

Além do prestígio e da taça, a final vale mais um passo rumo a um feito histórico: o PSG pode se tornar o primeiro clube da história a conquistar sete títulos em uma mesma temporada. Já venceu a Supercopa da França, a Ligue 1, a Copa da França e a Champions League. Se superar o Chelsea, ainda terá a Supercopa da Uefa (contra o Tottenham) e a Copa Intercontinental da Fifa (o antigo Mundial) pela frente.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.