A final do Mundial de Clubes deste domingo (13) entre Chelsea e PSG tem um sabor especial para dois jovens jogadores. Além do sonho do título mundial, Andrey Santos e João Pedro têm a chance de entrar para um seleto grupo: o de brasileiros campeões pelo Chelsea. A história do clube londrino é recheada de talentos do nosso país que levantaram troféus importantes. O Lance! relembra quem são eles.

continua após a publicidade

Caso vençam o PSG, Andrey e João Pedro podem se tornar o 10º e o 11º brasileiros a serem campeões pelos Blues.

➡️Chelsea x PSG: tudo o que você precisa saber sobre a final do Mundial de Clubes de 2025

Relembre os 9 brasileiros campeões pelo Chelsea

A Legião Defensiva

Alex: O zagueiro ficou no clube entre 2004 e 2012 e conquistou quatro títulos, incluindo uma Premier League (2009-10), uma supercopa da Inglaterra (2009) e duas FA Cups (2009 e 2010).

Belletti: Campeão do mundo com a Seleção em 2002, o lateral vestiu a camisa azul entre 2007 e 2010 e também levantou quatro taças, com destaque para a Premier League de 2009-10. Além disso, conquistou a Supercopa da Europa (2009) e Supercopa da Inglaterra (2009 e 2010)

continua após a publicidade

David Luiz: Em duas passagens pelo clube, tornou-se multicampeão e peça-chave na maior conquista da história do Chelsea: a primeira Champions League do clube, em 2012. Venceu também duas vezes a Liga Europa, um Campeonato Inglês e duas Copas da Inglaterra.

Filipe Luís: Hoje técnico do Flamengo, o lateral jogou apenas uma temporada em Londres (2014-15), mas o suficiente para sair com os títulos da Premier League e da Copa da Liga Inglesa.

continua após a publicidade

Thiago Silva: Um dos ídolos recentes do clube. Entre 2020 e 2024, o "Monstro" foi campeão de três dos principais títulos do clube: a Champions League, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA, todos em 2021.

Thiago Silva no Mundial de Clubes em 2021 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

O Talento no Meio-Campo e Ataque

Oscar: Destaque do time nos anos 2010, o meia conquistou quatro títulos importantes pelo Chelsea, incluindo duas Premier Leagues, uma Liga Europa e uma Copa da Liga Inglesa.

Ramires: Companheiro de Oscar, o volante foi um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube, conquistando cinco troféus, entre eles a Champions League e a Premier League.

Willian: É o recordista brasileiro em jogos (339) e gols (63) pelo Chelsea. Em sete anos no clube, conquistou cinco títulos, incluindo duas Premier Leagues, Liga Europa, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

Kenedy: Cria do Fluminense, o atacante teve poucas partidas, mas fez parte de elencos vitoriosos, conquistando o Campeonato Inglês de 2017 e o Mundial de Clubes de 2021.

Os 'brasileiros' de outras seleções

A lista de campeões nascidos no Brasil ainda inclui quatro jogadores que se naturalizaram e defenderam outras seleções: Deco (Portugal), Diego Costa (Espanha), Jorginho e Emerson Palmieri (ambos pela Itália).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional