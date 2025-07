O retorno de Ángel Di María ao Rosario Central teve de tudo: emoção, gol, lesão e empate nos acréscimos. Neste sábado (12), diante de 48 mil torcedores no Gigante de Arroyito, o atacante de 36 anos reestreou pelo clube que o revelou, 18 anos após sua saída para o futebol europeu.

Escalado como titular por Ariel Holan, Di María foi um dos destaques da equipe e mostrou lampejos de sua qualidade, especialmente no segundo tempo. Aos 33 minutos, cobrou um pênalti com categoria e abriu o placar para o Rosario Central. Na comemoração, tirou a camisa e recebeu cartão amarelo, visivelmente emocionado com o momento.

Ángel Di María comemorando após marcar gol em seu retorno ao Rosário Central após 18 anos (Foto: Marcelo Manera/AFP)

Lesão e empate nos acréscimos

Mas a noite que parecia perfeita terminou de forma dolorosa. Aos 44 minutos, o argentino sofreu um pisão no tornozelo após dividida com Vicente Poggi, do Godoy Cruz, e precisou sair de maca, chorando. Minutos depois, aos 50, o próprio Poggi marcou o gol de empate para os visitantes: 1 a 1 no placar final da primeira rodada do Torneio Clausura.

Apesar da frustração pelo resultado, Di María tranquilizou os torcedores após a partida. Segundo ele, o lance foi apenas uma pisada mais forte e nada grave.

- O futebol argentino é assim. Queríamos dar uma alegria à torcida e começar bem o semestre, mas não conseguimos - disse o jogador.

A volta ao Rosario Central marca o fim de um ciclo de quase duas décadas no futebol europeu. Revelado pelo clube argentino, Di María teve passagens por Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus e novamente Benfica. Campeão da Copa do Mundo em 2022 e duas vezes vencedor da Copa América, ele tem contrato com o Rosario até junho de 2026.

