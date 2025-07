Messi ganhará documentário sobre jornada no Mundial de Clubes

O DAZN, parceiro oficial na produção das mídias da Fifa no Mundial de Clubes, anuncia que Lionel Messi irá ganhar um documentário que aborda sua participação na competição. Feito consagra mais um capítulo especial na carreira do argentino.

No auge dos 38 anos, o jogador foi o destaque principal do Inter Miami, dos EUA, ao representar o país sede no campeonato. Ele teve somente um gol, na partida contra o Porto, na fase de grupos, mas logo em seguida, foi eliminado pelo PSG nas oitavas de final. Messi, que fez o reencontro com seu antigo clube, viu a derrota de quatro a zero dentro de campo.

Com a produção intitulada de “Made in Miami: Messi 's Club World Cup” (Feito em Miami: O Mundial de Clubes do Messi, na tradução livre), a obra irá mostrar a rotina do jogador durante a competição, treinos, viagens pelo país e a preparação da equipe para o Mundial. Contém imagens exclusivas do argentino em campo durante os jogos e o documentário poderá ser assistido no canal do YouTube do DAZN.

Messi and Miami go hand in hand 🤝



Watch Made In Miami: Messi's Club World Cup here - https://t.co/WxjUX5mzEH



Catch the @FIFACWC Final | July 13 | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/YUZaUVnob3 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 11, 2025

Quebrando recordes

Logo após sua participação no Mundial de Clubes, Messi voltou a rotina de partidas da MLS e não demorou para continuar colecionando recordes na competição norte-americana. Depois do feito na última quarta-feira (09), ao marcar em cinco jogos consecutivos, contra o New England Revolution, o jogador apresentou mais uma atuação de gala contra o Nashville SC, marcou dois gols e, novamente, quebra o recorde que o próprio fez.